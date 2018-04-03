» إطلاق نار داخل مقر "يوتيوب" في أمريكا

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كشف شهود عيان في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الثلاثاء، عن إغلاق مقر موقع "يوتيوب"، وذلك بعد أن قام مسلح بإطلاق النار على العاملين في المقر بولاية كاليفورنيا.
وأوضح شهود العيان أنهم شاهدوا العمال المرعوبين يفرون بحياتهم بعد سماع أصوات طلقات نارية في مقر الموقع في سان برونو بولاية كاليفورنيا، وذلك حسب ما قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
فيما أفادت تقارير أوردها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، بإصابة شخصين على الأقل.
من جانبه، قال فاديم لافروسيك، أحد العاملين في يوتيوب، في تغريدة له عبر تويتر: "مطلق النار نشط في مقر الموقع، لقد سمعنا الطلقات ورأينا الناس وهم يركضون على مكتبي. لقد تحصنوا الآن داخل غرفة مع زملاء العمل".

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