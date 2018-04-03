بوتين: إمداد تركيا بـ"أس-400" من أهم أولوياتنا

03 أبريل 2018 - 11:06 م

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، إن إمداد تركيا بمنظومة صواريخ "أس-400" يعد من أهم أولويات بلاده.



جاء ذلك في تصريحات قبيل ترؤسه، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم، اجتماعًا لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، في أنقرة.



وقال بوتين: "توريد أنظمة صواريخ أس-400 الصاروخية إلى تركيا، له أولوية في مجال التعاون العسكري التقني".



وأضاف أنه سيناقش، خلال الاجتماعات المقبلة للجنة الحكومية المشتركة، توريد المنتجات الروسية العسكرية الحديثة إلى تركيا.

