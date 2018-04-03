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البايرن يقترب من نصف نهائي أبطال أوروبا

الرياضة

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

المصريون ووكالات

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البايرن يقترب من ربع نهائي أبطال أوروبا

اقترب فريق بايرن ميونيخ الألماني، مساء الثلاثاء، خطوة من التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتغلب بايرن ميونيخ على مضيفه إشبيلية الإسباني بهدفين مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي البطولة القارية.
وللتأهل إلى المربع الذهبي، يكفي البافاري الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بهدف دون رد في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعب "أليانز أرينا" الأسبوع المقبل.
استغل إشبيلية عاملي الأرض والجمهور لصالحه، ودخل اللقاء مهاجمًا في محاولة لإحراز هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 32 عن طريق بابلو سارابيا.
ولم يمر على هدف التقدم طويلًا، فبعدها بخمس دقائق أدرك البافاري التعادل بهدف بالنيران الصديقة عن طريق خيسوس نافاز لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث بحث لاعبو الفريقين عن فرصة تسجيل هدف الفوز وهو ما تحقق في الدقيقة 68 عبر الإسباني تياغو ألكانتارا.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين في الدقائق المتبقية من اللقاء ليخرج البايرن فائزًا في موقعة الذهاب.

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