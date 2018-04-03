الأمم المتحدة: 70% من مباني الرقة السورية مهدمة

أعلنت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، أن 70% من مباني مدينة الرقة، شمالي سوريا، مهدمة، وما تزال الذخائر غير المتفجرة منتشرة في أحيائها.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، إن تقييمًا أمميًا للأوضاع في الرقة، أجري أمس الأول الأحد، كشف أن حجم التدمير يشمل نحو 70% من مباني المدينة، رغم مرور أكثر من 5 أشهر على انتزاع إرهابيي "ب ي د" السيطرة عليها من "داعش"، بدعم أمريكي.
وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحفي من نيويورك، أن التقييم أظهر تضرر أو عدم وجود العديد من الخدمات، مثل الماء والكهرباء والصحة.
وأكد دوغريك أن "الأمم المتحدة وشركاءها يعملون حاليًا على سد الثغرات، وتلبية الحاجات ذات الأولوية، لتعزيز تقديم المساعدات والخدمات للمدنيين".
يشار إلي أن "ب ي د" الإرهابية تمكنت، بدعم من الولايات المتحدة، منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2017، من السيطرة على مدينة الرقة، بعد أكثر من 4 أشهر من المعارك والقصف على المدينة، التي كان يتخذها تنظيم داعش الإرهابي عاصمة لدولته المزعومة. -