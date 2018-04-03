» تعليق ناري لـ"أديب" على مطالب ألتراس أهلاوي

علق الإعلامي عمرو أديب، على البيان الذي أصدره ألتراس النادي الأهلي لمناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالسماح لهم للعودة إلى المدرجات، وحضور مباريات كرة القدم، مشيرًا إلى أنها خطوة جيدة.
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" عبر فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، متسائلا: "ما هى الضمانات للتأكد من عدم حدوث شغب بالمدرجات"، منوهًا بأن رئيس النادي الأهلي ووزير الشباب والرياضة يمكنهم الجلوس مع ممثلي الألتراس لحل الأمر.
وأشار "أديب" إلى "ياترى هما جادين، ولا عايزين يعملوا حالة تعاطف، وبعد كده يقولوا خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات"، منوها بأن هذا الملف هو ملف محمود الخطيب وليس الرئيس السيسي، مشددا على ضرورة وجود ضمانات تضمن عدم حدوث شغب بالمباريات.