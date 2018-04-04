أسرار خطيرة تكشفها ابنة "الفخراني" عن انتحار شقيقها

04 أبريل 2018 - 12:12 ص

كشفت الدكتور ياسمين الفخراني، ابنة النائب السابق حمدي الفخراني، عن أن شقيقها كان ملتزم دينيًا بشكل كبير قبل أن يقدم على الانتحار، لافتة إلى أنها تفاجأت بعد انتحاره بوجود بعض الرسومات غير المفهومة، معقبة: "اللعبة دي شيطان اللي عملها، مش ممكن يكون واحد هو اللي عملها".



وقالت "الفخراني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الثلاثاء، إن شقيقها تحدى لعبة "الحوت الأزرق" على الإنترنت، وحاول التغلب عليها لكنه انتحر بعد وصوله المستوى الأخير في اللعبة.

