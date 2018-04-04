"أديب" يكشف تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد

04 أبريل 2018 - 02:41 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب أن هناك تسريبات حول برنامج الموسم المقبل للفنان رامز جلال، وإنه سيكون في روسيا، تزامنًا مع كأس العالم 2018.



وأوضح "أديب"، في برنامجه "كل يوم" عبر فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن البرنامج الجديد تقوم فكرته على استدراج الضيوف إلى الأجواء الجليدية، بعد إيهامهم بحضور مبارايات كأس العالم.



ودعا "أديب" رامز جلال باستضافته في برنامجه الجديد، وقال: "إحنا جاهزين يا رامز، ومش هشتم خالص، بس هضربك ضربتين".

