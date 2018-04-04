شاهد .. أوراق نجل الفخراني التي دوّن فيها سبب انتحاره

نشرت ياسمين - نجلة البرلماني السابق حمدي الفخراني - جزء من أوراق شقيقها المنتحر خالد والتي كشفت فيها أنه كان يتلقى أوامر من المسؤولين عن لعبة "الحوت الأبيض" مما دفعه للانتحار.



.. الأوامر بالليل وماحدش موجود في البيت أو بعد ما يناموا .. اشنق نفسك في عامود دولاب أوضتك (مش في النجفة علشان ما تقعش)وخمسين مستوى بتبدا بأوامر تافهة وبتوصل للاستحواذ التام .. مرورا بأوامر بالفرجة على أفلام رعب معينة وسماع أغاني معينة "لقيت اخويا كاتبها بالكلمة" و رامي الورقة في الزبالة وأهم حاجة السرية التااااامة ومافيش مخلوق يعرف .. واحتمال جدا يكون آخر مر في اللعبة امسح اللعبة قبل الأمر الأخير".

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وأضافت: "المهم بقى مافيش حد يسيب موبايلات لولاده في الأوض بالليل .. الموبايلات واللابات تتلم بالليل ويلعبوا قدامكموا .. مافيش باسووردات وفهموهم بالراحة وبالحب مش بالعافية ولا بالشخط علشان في مليون طريقة وحد ومكان ممكن يوصلوا منه .. وفي لعبة اسمها مريم برضو شبيهة .. وأكيد هيطلع مليون نوع وحتى الزفتة دي يغيروا اسمها بس .. أخويا كان مشغل قرآن كمان وقتها وكاتب أدعية حواليه في كل حتة وبرضو هي اللي غلبته وحالات كتييييير طلعت ماتت منها .. بالله عليكم السن الصغير اللي عنده فضول ده بالذات ماحدش يسيبله موبايل أو أي لاب لوحده .. هي عاملة زي المسابقات بتاعة الأسئلة التافهة اللي تفضل تجرجرك لغاية ماتخلص الرصيد .. نفس الفكرة تقريبا بس بتسيطر على عقلك وانشروا لو سمحتم الكلام ده وادعوا لأخويا حبيبي ولينا".





ونشرت صورة من مذكرات أخيها وعلقت قائلة: "أخويا لعب الحوت الأزرق .. لقينا في أوراقه حاجات وإشارات منها أبوس ايديكم بلاش تحدي ولا حد يعمل جدع ويجرب .. والله ما كان في حد أقوى من خالد ولا ملتزم دينيا اكتر منه هو اتحداها وغلبته ما كانش والله بيفوت فرض ولا نفل ولا صوم نفل ولا بتاع بنات ولا سجاير ولا فيه غلطة .. ايده معانا كلنا حتى في شغل البيت .. كان أرجل واحد أعرفه .. ما كانش أخ نطع ولا ابن نطع ولا جار سوء ولا صاحب سوء اللعبة اتحداها وغلبته .. دي واحدة فيها صراحة رسمة الحوت وفي غيرها".





وقالت في تدوينة عبر حسابها بـ"فيس بوك" : "يا جماعة والله العظيم الموضوع بجد مش اشتغالات .. أخويا انتحر بسبب لعبة الحوت الأزرق blue whale .. حاجة زي سحر أو استخواذ وراها شياطين حقيقيين ووالله لا استبعد إبليس شخصيا من الكفر والحرص والدقة في الأذى اللي قريته وشفت آخر فصل منه .. قرينا عنها من القلة الضعيفة اللي نجت منها بالظبط واصفين اللي خالد عمله .. القوي بيقدر يكمل .. الضعيف ساعات بيصرخ في آخر لحظة أو ينهار وحد يلحقه زي اللي نجوا منها و وصفوها