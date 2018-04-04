» هجوم كاسح على مطربة لبنانية بعد سبها لفضل شاكر

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فضل شاكر
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مايا دياب

فضل شاكر

سبت المطربة اللبنانية مايا دياب ، نظيرها العائد للغناء فضل شاكر ، بعد ظهوره في برنامج وإعلان عودته للوسط الفني .

وفي تغريدة على حسابها عبر "تويتر"، قالت مايا دياب إن فضل شاكر "وقح"، مشاركة في هاشتاغ "فضل شاكر إرهابي".

 

ورفض ناشطون هجوم مايا دياب العنيف على فضل شاكر، مؤكدين أن الأخير لا علاقة له بالإرهاب، وفق قولهم.

 

وذهب ناشطون للقول إن خوف المطربين من عودة فضل شاكر، وسرقة الأضواء منهم، تجعل بعضهم يشنّع في مهاجمته بحجة الدفاع عن الجيش.

 

وقال مغردون، مخاطبين مايا دياب، إن تاريخها في الغناء لا يساوي شيئا أمام مسيرة فضل شاكر التي استمرت نحو 16 عاما.

 

يذكر أن فضل شاكر قال في مقابلته الأخيرة ببرنامج "حكاية طويلة"، الذي بثته قناة "الجديد"، إنه لا ينوي الغناء مجددا في لبنان، بسبب شيطنته من قبل وسائل الإعلام، والتي أثرت على فئة من الجمهور.

 

وكان فضل شاكر أعلن في اللقاء عودته إلى الغناء، وينتظر تسوية قضيته العالقة مع الحكومة اللبنانية، من أجل الانطلاقة الرسمية نحو الغناء مجددا، إذ لا يزال المطرب الذي يحظى بشعبية جارفة، يقطن في منزل متواضع بمخيم عين الحلوة، ولا يمكنه له الخروج منه خوفا من الاعتقال.


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