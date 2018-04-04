بالفيديو.. خبير أمنى يكشف مخاطر الألعاب الإلكترونية

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أكد وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن هناك العديد من الألعاب الإلكترونية الخطرة مثل الحوت الأزرق، ومريم، والبوكيمون وغيرها، والتي يتم تحميلها مجانًا، لافتًا إلى أنه بجانب مراقبة الأسرة لأبنائها، لابد أن يكون هناك جزء في الدراسة يساهم في تنمية وعي الطفل، وأن يكون للمجتمع دور بتوعية أولياء الأمور لمتابعة أبناءهم.

وطمأن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر  فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، المواطنين بأن اللعبة تم رفعها من المنصات منذ فترة طويلة ولم يعد بإمكان أحد تحميلها، محذرًا المواطنين من الاندراج خلف أي شئ مجانًا، منوهًا إلى أنه كان هناك لعبة تعرض على الأطفال أسئلة وأبلغته أنه فائز بهدية، وعندما توجه هو ووالدته لتسلمها، حاولوا خطف الطفل، معقبًا: "مفيش حاجة مجانًا، المقابل هنكون إحنا اللي بنتباع".

وشدد، على ضرورة وجود ونشر ثقافة أمن المعلومات، والتركيز على الأطفال من 10-20 سنة؛ لكون الأطفال بهذه المرحلة من السهل اقتيادهم والتأثير على أفكارهم.


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