ابنة الشهيد علي جلال تروي تفاصيل استشهاده

04 أبريل 2018 - 11:02 ص





روت "حبيبة"، ابنة الشهيد الرقيب علي جلال، تفاصيل استشهاد والدها قائلة: "إن والدها استشهد قبل الانتخابات بفترة وجيزة، مؤكدة أن الإرهاب يحاول إفساد أي تقدم لمصر.



وأضافت "حبيبة"، في لقاء مع قناة "دي إم سي" الفضائية أنهم علموا بخبر استشهاده من الإنترنت، حيث علموا أنه مصاب وعندما ذهبوا إلي المستشفى علموا أنه استشهد.



وأوضحت أن والدها "كان راجل عظيم"، وكان يحبهم كثيرًا، وصديقًا لهم، والدليل على عظمته أنه استكمل العمل في الشرطة.

