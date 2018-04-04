حملات مرورية لرصد المخالفات بالجيزة

04 أبريل 2018 - 11:03 ص

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات موسعة، لرصد كل المخالفات ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رفع 13 سيارة متروكة ودراجة بخار، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 6 سيارات تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات.

حرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.