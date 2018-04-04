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بعد وفاته.. عرض كتب "أحمد خالد توفيق" للاستعارة في الأقصر

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الكاتب أحمد خالد توفيق

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احمد خالد توفيق

بيان الثقافية بمدينة الأقصر

أعلنت مكتبة بيان الثقافية بمدينة الأقصر، عن طرحها كل كتب أحمد خالد توفيق المتوفرة بها إلى الاستعارة، حتى يتمكن القراء من قراءة كتبه.

وأوضحت سمر محمد صاحبة المكتبة، أن المكتبة قررت بعد وفاة الكاتب أحمد خالد توفيق، عرض جميع كتبه الموجودة بالمكتبة للاستعارة، مضيفة أن هذا بسبب كون توفيق هو من علم جيل الشباب القراءة.

جدير بالذكر أن الكاتب أحمد خالد توفيق، قد لقي ربه أول أمس الاثنين بعد أزمة صحية ألمت به، وولد الملقب بـ"العراب" في الـ 10 من يونيو 1962 بمدينة طنطا، وهو طبيب وأديب مصري، ويعتبر أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب، والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي.

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