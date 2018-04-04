برلماني: أبوتريكة أشرف لاعب مصري

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النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

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القاهرة و الناس

ابو تريكة

علاء عابد


أشاد  النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتاريخ القوة الناعمة المصرية، التي وقفت بجانب مصر كثيرًا، لافتًا إلى أنه كان يجب أن يكون اللاعب  محمد أبو تريكة واحدًا منهم.

وقال "عابد"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"،:"أبوتريكة من أفضل وأشرف اللاعيبة في الحياة المصرية، ولكن هو فين من ظروف الدولة المصرية، وكان يستوجب عليه العودة لبلده ومواجهة القضايا.

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قائلا: "إن رموز الكرة المصرية يجب أن يقفوا بجاني الدولة عندما تناديهم.
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