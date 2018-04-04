كواليس اجتماع الخرطوم حول سد النهضة

04 أبريل 2018 - 12:24 م





أكدت السفيرة مني عمر، مساعدة وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، أن اجتماع وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات بمصر وإثيوبيا والسودان بالخرطوم، اليوم، على أعلى درجة من الأهمية، وإن كان جاء متأخرًا.



وأضافت عمر خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، قائلة: "إننا في حالة من الجمود منذ فترة طويلة بالنسبة للخلافات القائمة بين مصر وإثيوبيا والسودان، على ماتضمنه التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري، الذي تم الاتفاق عليه واختياره، والذي على أساسه يتم وضع التقرير الذي يحدد مدى الضرر على مصر والسودان من جراء إقامة سد النهضة.



وتابعت مساعدة وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، بأن الإطالة في هذا الموضوع، وعدم اتخاذ أي إجراءات بشأنه رغم استمرار بناء السد، يزيد من صعوبة الأمر، واجتماع الخرطوم اليوم، مهم للخروج بنتيجة بالاتفاق على النقاط الخلافية حتى يستطيع المكتب الاستشاري استئناف المكلف به من حيث إصدار التقرير المطلوب.

