  • الأربعاء 04 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:37 م
بحث متقدم
النائب بكر أبو غريب

برلماني: هذا الوزير تجاوز كل حدود الأدب ومكانه "الزبالة"

أرشيفية

«إخصاء وحقن وهرمونات أنثوية»..عقوبات شرسة للمغتصبين

لعبة الحوت الازرق

ما لا تعرفه عن لعبة الحوت الأزرق القاتلة

محمد صلاح

موقف محمد صلاح من اختبار "المنشطات"

نافعة وعبد العظيم

عبد العظيم: "أطلقوا سراح الإخوان وعنان".. ونافعة يرد

الداخلية

تفاصيل القبض على رئيس تحرير مصر العربية

الشاب الفلسطيني فادي أبو صلاح

بلا ساقين ..يشارك أطفاله الخمسة في مسيرة العودة

محكمة

المؤبد لـ35 إخوانيًا والمشدد لـ123 في قضية المغارة

عبد الله السعيد

أين عقاب الأهلى لـ"عبد الله السعيد"؟

كان

الأسوانى يرد على مهاجمى "جمهورية كأن"

منى عمر تكشف..

كواليس اجتماع الخرطوم حول سد النهضة

الحياة السياسية

السفيرة مني عمر
السفيرة مني عمر

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

دبلوماسي: ليس في مصلحة إثيوبيا بناء سد لقطع المياه عن مصر

#

تأجيل الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة

#

اجتماع ثلاثي في السودان لمناقشة ملف سد النهضة

#

"شينخوا": مصر تتخذ موقفا حازما ضد إثيوبيا


أكدت السفيرة مني عمر، مساعدة وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، أن اجتماع وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات بمصر وإثيوبيا والسودان بالخرطوم، اليوم، على أعلى درجة من الأهمية، وإن كان جاء متأخرًا.

وأضافت عمر  خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء،  قائلة: "إننا في حالة من الجمود منذ فترة طويلة بالنسبة للخلافات القائمة بين مصر وإثيوبيا والسودان، على ماتضمنه التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري، الذي تم الاتفاق عليه واختياره، والذي على أساسه يتم وضع التقرير الذي يحدد مدى الضرر على مصر والسودان من جراء إقامة سد النهضة.

وتابعت مساعدة وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، بأن الإطالة في هذا الموضوع، وعدم اتخاذ أي إجراءات بشأنه رغم استمرار بناء السد، يزيد من صعوبة الأمر، واجتماع الخرطوم اليوم، مهم للخروج بنتيجة بالاتفاق على النقاط الخلافية حتى يستطيع المكتب الاستشاري استئناف المكلف به من حيث إصدار التقرير المطلوب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دفاع عن المهنة .. وليس عن المصري اليوم ومصر العربية

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

السنوات الأربع القادمة

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» دبلوماسي: ليس في مصلحة إثيوبيا بناء سد لقطع المياه عن مصر
» سيدة تقتل زوجها بسبب "مصروف البيت"
» تفاصيل كارثية عن لعبة "الحوت الأزرق"
» الأهلي يكشف موعد عودة أزارو بعد الإصابة
» بلا ساقين ..يشارك أطفاله الخمسة في مسيرة العودة
» انتحار طالب فى المنوفية.. والسبب
» بلاغ يتهم حازم عبد العظيم بإهانة الرئيس
» اكتشاف علاج جديد للسرطان .. قد يُحدث صيحة بعالم الطب
» هجوم كاسح على مطربة لبنانية بعد سبها لفضل شاكر
» مرشح لحزب الله: أنا عبد لحسن نصر الله
» أنباء عن مقتل "سيف الإسلام القذافي"

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان