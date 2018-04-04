» الأهلي يكشف موعد عودة أزارو بعد الإصابة

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أجرى اللاعب الكروي وليد أزارو، مهاجم الأهلي أشعة على العضلة الخلفية أمس لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وكشفت الأشعة عن أنه يشكو من إجهاد في العضلة الخلفية ويحتاج لراحة يومين قبل التأهيل والعودة للتدريبات الجماعية.

وأكد طبيب الفريق خالد محمود أن أزارو سوف يشارك في المباريات بشكل طبيعي عقب مباراة الأهلي وسموحة المقبلة في الدوري الممتاز ويبدأ برنامجه التأهيلي بداية من الغد تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة 48 ساعة.

ويذكر أن وليد أزارو حصل على الإنذار الثالث في مباراة طنطا التي أصيب بها ويغيب عن لقاء سموحة للإيقاف.


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