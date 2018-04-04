ما لا تعرفه عن لعبة الحوت الأزرق القاتلة

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عقب واقعة انتحار خالد نجل عضو مجلس الشعب السابق حمدي الفخراني، قالت شقيقته في أحد البرامج أنه أقدم على تلك الخطوة بسبب لعبة الحوت الأزرق، وهي التي تسمي باللعبة القاتلة.

وتنشر "المصريون" كل المعلومات عن تلك اللعبة التي يتخوف منها الجميع.

1/ لعبة إلكترونية تتكون من 50 مهمة، تستهدف الشباب صغار السن من عمر 12 حتى 20عامًا.

2/ بعد أن يقوم الشخص بالتسجيل في اللعبة، لخوض التحدي، يطلب منه نقش الرمز التالي “F57 ” أو رسم الحوت الأزرق على الذراع بأداة حادة، ومن ثم إرسال صورة للمسئول للتأكد من أن الشخص قد دخل في اللعبة فعلاً.

3/ بعد ذلك يعطي الشخص أمراً بالاستيقاظ في وقت مبكر جداً، عند 4:20 فجراً، ليصل إليه مقطع فيديو مصحوب بموسيقى غريبة تضعه في حالة نفسية كئيبة، وتستمر المهمات التي تشمل مشاهدة أفلام رعب والصعود إلى سطح المنزل أو الجسر بهدف التغلب على الخوف.

4/وفي منتصف المهمات، على الشخص محادثة أحد المسؤولين عن اللعبة لكسب الثقة والتحول إلى "حوت أزرق"، وعقب كسب الثقة، يطلب من الشخص ألا يكلم أحدًا بعد ذلك.

5/يستمر الشاب في التسبب بجروح لنفسه مع مشاهدة أفلام الرعب، إلى أن يصل اليوم الخمسون، الذي يطلب فيه منه الانتحار إما بالقفز من النافذة أو الطعن بسكين أو الشنق.


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