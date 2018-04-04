» تفاصيل كارثية عن لعبة "الحوت الأزرق"

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قالت أمنية سليم طالبة بكلية الآداب، إن لعبة الحوت الأزرق ظهرت منذ فترة وسيطرت على كل طلبة الجامعات،  مضيفة: "اللعبة تعطي لاعبها أوامر لو منفذهاش تطلب منه الانتحار في اليوم الخمسين".

وتابعت  في مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية "دريم": "اللعبة تبتز لاعبها وأحيانا تهدده بقتل أهله، لأنها تحصل منه على كل المعلومات عن أهله".

وواصلت حديثها: "لاعب اللعبة يتواصل مع مسئولي اللعبة، ويتم الاتفاق على التواصل معه، وفى اليوم الخمسين يطلب مسئول اللعبة من اللاعب بالصعود على سطح المنزل وإلقاء نفسه أو شنق نفسه، ولو منفذش أو مسح الأبلكيشن يتلقى رسائل تهديد بقتل أحد أفراد أسرته".


وتابعت: "هناك عدد كبير من الطلبة قاموا بتنزيل الأبلكيشن على هواتفهم وأول أمر هو رسم الحوت على ذراعه بألة حادة، ثم يرسلها على مسئول اللاعبة لكى يثبت دخوله على اللعبة".

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