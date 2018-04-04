» دبلوماسي: ليس في مصلحة إثيوبيا بناء سد لقطع المياه عن مصر

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السفير محمد حجازي
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إثيوبيا

مساعد وزير الخارجية

السفير محمد حجازي

رؤساء المخابرات بمصر والسودان

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن اجتماع وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات بمصر والسودان وإثيوبيا، بالخرطوم اليوم بشأن سد النهضة، لبحث الملف من الناحية الفنية، يوحي بأنه سيتضمن الحصول على موافقة الدول الثلاث على التقرير الاستهلالي للمكتب الفرنسي حول آثار سد النهضة.

وأضاف "حجازي"، خلال لقائه مع فضائية "dmc "، اليوم الأربعاء، أن تذليل النقاط الخلافية بشأن إقرار التقرير الاستهلالي سوف تكون النقطة الأساسية بالمباحثات الفنية، ما أن نتفق على ذلك تبحث الشركة الفرنسية في تقرير موسع الآثار على دولتي المصب،  وشدد محمد حجازي ، مساعد وزير الخارجية  الأسبق ،على أن هناك صيغة تسمح لسد النهضة أن يكون سد تنموي وليس كما يتردد لقطع المياه عن مصر، مؤكدًا أنه ليس من مصلحة إثيوبيا قطع المياه عن مصر.


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