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أم تقتل طفلها لإجبار عشيقها على الاستمرار معها

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ارشيفية ــ قتل طفل
ارشيفية ــ قتل طفل

أحمد الشربينى

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وعشيقها

ام تقتل طفلها

خلاف بين الام

أقدمت ربة منزل على قتل طفلها أثناء مشاجرة مع عشيقها.

وذكرت التحريات أن الميكانيكى طلب إنهاء علاقته مع المتهمة إلا أنها حضرت أمام منزله بدار السلام وتشاجرت معه لإجباره عدم إنهاء علاقتهما، وألقت الطفل أرضا، وهو ما أكده شهود الواقعة.

الواقعة تعود تفاصيلها عندما وردت معلومات لرجال مباحث قسم شرطة دار السلام، من "أميرة ح ف" 31 سنة، ربة منزل، والسابق اتهامها فى قضية "ضرب" بوفاة نجلها البالغ من العمر شهرين إثر هبوط حاد بالقلب داخل مستشفى أحمد ماهر، وذلك على أثر حدوث مشاجرة بينها وأخريين.

وبمناقشة المبلغة قررت أنه وقعت مشاجرة بينها و"حازم ف ر" 18 سنة، ميكانيكى، أمام مسكنه بسبب خلافات مالية مع والدته قام على أثرها بالتعدى عليها وعلى نجلها المتوفى بالضرب.

وبموجهته أنكر قتل الطفل وأقر بوجود علاقة مع المتهمة لمدة  أشهر وأنه رغب فى إنهائها وعلى آثر ذلك حضرت أمام مسكنه وبصحبتها نجلها المتوفى لإقناعه فى الاستمرار بتلك العلاقة، إلا أنه رفض ذلك، فحدثت مشادة كلامية بينهما وقامت بإلقاء الطفل أرضا وادعت بتعديه عليهما بالضرب.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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