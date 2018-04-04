أديب يطالب الداخلية بالسماح لـ"الفخراني" بحضور جنازة نجله

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ناشد الإعلامي عمرو أديب، وزارة الداخلية، بالسماح لحمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب الأسبق، بحضور جنازة ابنه خالد.

وقال أديب خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، نجل الفخراني انتحر بسبب الموقع الروسي الشهير "الحوت الأزرق"، الذي انتشر في الآونة الأخيرة وتسبب في انتحار أكثر من ضحية.

وحذر أديب من خطورة اللعبة، قائلًا: "بتعمل غسيل مخ كامل، وبتتحكم فيه إلى أن تقوده إلى الانتحار".



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