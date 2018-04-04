تصريح نارى من "عيد" حول القبض على رئيس تحرير مصر العربية

04 أبريل 2018 - 02:07 م

استنكر المحامي الحقوقي جمال عيد، قرار اقتحام قوات الأمن بالأمس لموقع مصر العربية والقبض على رئيس تحريره عادل صبري.



وقال عيد فى تدوينة له على حسابه بـ"فيس بوك ":"عمري ما شفت دولة تفعل ما يفعل في الصحافة مثل مصر".

وتابع :"عمرك شفت دولة بتقفل موقع وتعتقل رئيس تحريره عشان مفيش تصريح بلدية!".

واختتم تدوينته بقوله: "النظام عملها في مصر"

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت بالأمس، بأن الإدارة العامة لمباحث المصنفات تمكنت من ضبط رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكترونى، لإدارته الموقع بدون ترخيص .