رئيس وزراء ماليزيا: العالم الإسلامي يشهد لنا بالاعتدال

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رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبدالرزاق
رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبدالرزاق

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العالم الاسلامي

رئيس وزراء ماليزيا

نجيب عبدالرزاق.

أكّد رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق أن تصنيف رابطة العالم الإسلامي لماليزيا باعتبارها نموذجاً للإسلام المعتدل يؤكد صحة المنهج الذي تسير عليه البلاد.

ونوه نجيب خلال حضوره حفل إفطار لطلاب قسم التحفيظ بمدينة جيترا الماليزية باختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لماليزيا لتكون وجهته الأولى خلال زيارته للمنطقة ومَقرّاً لمركز الملك سلمان للسلام العالمي معتبراً ذلك دليلاً على التزام ماليزيا بمبادئ الإسلام الوسطي.

وشدد نجيب على أن "رابطة العالم الإسلامي وبعد أن تفحصت نظام الدولة في ماليزيا أكدت بأن بلادنا نموذج يحتذى في الوسطية" مشدداً على رفضه للادعاءات القائلة بأن ماليزيا ليست بالدولة الإسلامية أو أنها متساهلة في الحفاظ على الهوية الدينية.

جدير بالذكر أن الرابطة كانت قد أصدرت بياناً في وقت سابق أعربت فيه عن دعمها لمنهج الاعتدال الإسلامي الذي تسير عليه ماليزيا وتعزيزها لقيم الوئام الوطني.

كما أشاد  الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى بالجهود التي تبذلها ماليزيا لنشر الفكر المعتدل والتصدي للأطروحات المتشددة.


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