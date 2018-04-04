رياح التغيير تهب على الهيئات الإعلامية

04 أبريل 2018 - 02:29 م

• منذ أيام قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن " التغيير من حق رئيس الجمهورية الجديد، وأن المجلس الأعلى يتبع مجلس النواب، ومسؤوليتنا تقتضي أن نقدم استقالتنا عقب انتهاء الانتخابات لرئيس مجلس النواب، وله القرار في قبولها أو عدم قبولها". وأضاف " مكرم" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج " موعد مع الرئيس" المذاع على قناة "النهار"، أنه على الهيئات الثلاثة المتعلقة بالإعلام والصحافة التقدم بالاستقالة عقب الانتخابات الرئاسية، وينبغي أن يكون تقليدا مادام هناك رئيسا جديدا لفترة رئاسية جديدة، وينبغي ان نتوجه لرئيس مجلس النواب بالإستقالة . هذه التصريحات التى قالها مكرم محمد أحمد تؤكد أن رياح التغيير سوف تطال الهيئات الإعلامية بعدما تم الإنتهاء من ماراثون الإنتخابات الرئاسية التى أعلنت نتائجها الرسمية أول أمس بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بفترة رئاسية ثانية . ونتمنى أن يتحول كلام رئيس المجلس الأعلى للإعلام الى حقيقة على أرض الواقع وألا يتم التراجع عنها وأتمنى أن يقود مكرم زمام المبادرة ويبدأ بنفسه ويقوم بتقديم استقالته فورا للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب . وأتمنى ألا يكون هناك تأخير أو تراجع عن هذا الأمر لترسيخ مبدأ جديد يتعلق بضرورة إجراء تغييرات شاملة فى المناصب العليا مع بداية كل فترة رئاسية جديدة حتى وإن كانت المدة المحددة لبقاء هذه المجالس مستمرة . وأرجو ألا يقتصر الأمر على الهيئات الإعلامية " المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة " بل يجب أن يشمل التغيير اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين التى تم تشكيلها فى مارس من العام الماضى وكان محدداً لها فترة 6 أشهر فقط .



• تزامنا مع بدء فترة رئاسية جديدة للرئيس السيسى . أرسل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام خطابات لرؤساء القطاعات والقنوات والإدارات المركزية - بناء على تعليمات من جهات عليا - . الخطابات تضمنت إبلاغ هؤلاء القيادات بكل القطاعات بعدم إغلاق تليفوناتهم المحمولة لأى سبب والرد عليها فى أى وقت . كما تضمنت مطالبتهم بكتابة جميع أرقام تليفوناتهم الأرضية والأرقام الداخلية " بى بى إكس " داخل المبنى وكذلك أرقام التليفونات الأرضية داخل منازلهم . هذا الإجراء يؤكد أن رياح التغيير سوف تهب على الهيئة الوطنية للإعلام خلال الأيام القادمة .

