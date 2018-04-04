ضبط مصنع مستحضرات تجميل مغشوشة في القليوبية

نجحت مديرية أمن القليوبية، من ضبط مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل، يقوم بتقليد الماركات العالمية.

وكانت معلومات وردت بقيام "ياسر. ع" فني إنتاج مستحضرات تجميل ومنظفات بإنشاء مصنع بالخانكة بدون ترخيص واستخدام مواد كيميائية مجهولة المصدر لإنتاج مستحضرات تجميل و أدوية غير صالحة للإستخدام الآدمي منسوب إنتاجها لكبرى شركات الأدوية.

وجه اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، بسرعة ضبط مالك المصنع، تم استهداف المصنع بالاشتراك مع لجنة فنية من التفتيش الصيدلي، أسفرت عن ضبط المتهم والمضبوطات عبارة عن "12 كرتونة بداخل كل كرتونة من مستحضر للعناية بالجلد، 15 كرتونة من دواء عناية بالفم والحلق، 130 عبوة من كريم لتفتيح البشرة، 52 كرتونة من كريم للأطفال، 30 كرتونة محلول كحولي مطهر للجروح".

كما تم ضبط 4 ماكينات المستخدمة في إنتاج تلك المواد المغشوشة بالإضافة إلى 31 برميل صاج وبلاستيك كبيرة الحجم بها مواد كيميائية مجهولة المصدر، ذات أشكال وألوان مختلفة وكذا كمية كبيرة لم يتم حصرها من العبوات الدوائية الفارغة التي تستخدم في تعبئة الأدوية ومستحضرات التجميل مدون عليها من الخارج أسماء شركات أدوية مختلفة .

تم التحفظ على المصنع وما به من مستلزمات إنتاج ومواد خام وماكينات ومنتج نهائي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 199 جنح أمن الدولة طوارئ لسنة 2018 مركز الخانكة .