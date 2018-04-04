  • الأربعاء 04 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:30 م
بحث متقدم
تامر عبد المنعم: المتغطي بالمصريين عريان

تأييد حبس تامر عبد المنعم 3 سنوات

أرشيفية

بؤرة للمرتزقة تجبر 4 دول علي هذا الاتفاق

أبو تريكة

ماذا قال محمد أبو تريكة عن الهجوم الإعلامى عليه؟

سد النهضة

إجراءات أمنية جديدة حول سد النهضة.. باجتماع الخرطوم

ابو عرايس

شفرات لعبة "الحوت الأزرق" تستخدمها أجهزة مخابرات

النائب بكر أبو غريب

برلماني: هذا الوزير تجاوز كل حدود الأدب ومكانه "الزبالة"

أرشيفية

«إخصاء وحقن وهرمونات أنثوية»..عقوبات شرسة للمغتصبين

نافعة وعبد العظيم

عبد العظيم: "أطلقوا سراح الإخوان وعنان".. ونافعة يرد

محمد صلاح

موقف محمد صلاح من اختبار "المنشطات"

الداخلية

تفاصيل القبض على رئيس تحرير مصر العربية

في إصدارشيك بدون رصيد

تأييد حبس تامر عبد المنعم 3 سنوات

قضايا وحوادث

تامر عبد المنعم: المتغطي بالمصريين عريان
تامر عبد المنعم: المتغطي بالمصريين عريان

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

نجاة تامر عبد المنعم من "موت محقق"

#

تامر لـ"الإعلاميين": "محاورة الرئيس لم يطولها أى تلوث"

#

تامر عبد المنعم يسخر من الإخوان بـ"الإسهال"

#

حبس الفنان تامر عبد المنعم 3 سنوات

تامر عبد المنعم

محمد فؤاد

حبس تامر عبد المنعم

أيدت محكمة مستأنف الدقي، حكم حبس الفنان تامر عبدالمنعم 3 سنوات في قضية إصدار شيك بدون رصيد للفنان محمد فؤاد.

وقررت المحكمة رفضت استئناف تامر عبد المنعم الذي قدمه على الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

فيما غاب عبد المنعم ودفاعه عن حضور الجلسة، فيما حضر محامي الفنان محمد فؤاد، والذي طالب برفض الاستئناف وتأييد الحكم لعدم تسديد الشيكات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العصرة وأحمد أبوطالب وطارق حمودة، وبحضور عمرو عماد وكيل نيابة الدقي، وسكرتارية محمود صابر ومدحت فرغلي.

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت أزمة حادة بين الفنان محمد فؤاد والفنان تامر عبد المنعم، وصلت إلى حد تحرير محاضر بالأقسام ورفع دعاوى قضائية، وذلك بسبب مسلسل «الضاهر»  وعلى الرغم من تطور الأزمة بشكل سريع فإنه لم يحاول طرف من الأطراف حل نقطة الخلاف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في وداع صحيفة الحياة اللندنية .. تاريخ وذكريات

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

السنوات الأربع القادمة

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تتهمه باغتصابها تحت التهديد.. والتحريات تكشف مفاجآت
» ما لا تعرفه عن لعبة الحوت الأزرق القاتلة
» «عالم مصري» ..كرّمته "ناسا" بعد 1000 عام
» دبلوماسي: ليس في مصلحة إثيوبيا بناء سد لقطع المياه عن مصر
» سيدة تقتل زوجها بسبب "مصروف البيت"
» تفاصيل كارثية عن لعبة "الحوت الأزرق"
» الأهلي يكشف موعد عودة أزارو بعد الإصابة
» بلا ساقين ..يشارك أطفاله الخمسة في مسيرة العودة
» انتحار طالب فى المنوفية.. والسبب
» بلاغ يتهم حازم عبد العظيم بإهانة الرئيس
» اكتشاف علاج جديد للسرطان .. قد يُحدث صيحة بعالم الطب

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان