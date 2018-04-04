تفاصيل لقاء شريف إسماعيل برئيس البرلمان المغربي

04 أبريل 2018 - 03:05 م

كشف السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اللقاء الذي جمع بين المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي، قائلا: "اللقاء يهدف لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وبعض الجوانب الاقتصادية وكيفية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة ليكون للبلدين لفتح أسواق جديدة مختلفة عن الأسواق التقليدية، وتم التطرق للتبادل التجاري بين البلدين وزيادة التعاون في هذا المجال.



وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الضيف المغربي بدأ اللقاء بتوجيه تهنئة رئيس المغرب للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري لفوزه بفترة رئاسية ثانية، لافتًا إلى أن مصر مهتمة بالتعرف على التجربة المغربية في مجال صناعة السيارات، ومصر أبدت استعدادها أن يكون هناك تعاون فيما يتعلق بمجال البنوك.



وتابع، أن الزيارة فرصة جيدة لدفعة جديدة في العلاقات بين البلدين، وتم الإتفاق على أن يكون هناك تبادل للوفود بين البلدين على مستوى المسئولين ورجال الأعمال.

