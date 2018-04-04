  • الأربعاء 04 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:29 م
بحث متقدم
تامر عبد المنعم: المتغطي بالمصريين عريان

تأييد حبس تامر عبد المنعم 3 سنوات

أرشيفية

بؤرة للمرتزقة تجبر 4 دول علي هذا الاتفاق

أبو تريكة

ماذا قال محمد أبو تريكة عن الهجوم الإعلامى عليه؟

سد النهضة

إجراءات أمنية جديدة حول سد النهضة.. باجتماع الخرطوم

ابو عرايس

شفرات لعبة "الحوت الأزرق" تستخدمها أجهزة مخابرات

النائب بكر أبو غريب

برلماني: هذا الوزير تجاوز كل حدود الأدب ومكانه "الزبالة"

أرشيفية

«إخصاء وحقن وهرمونات أنثوية»..عقوبات شرسة للمغتصبين

نافعة وعبد العظيم

عبد العظيم: "أطلقوا سراح الإخوان وعنان".. ونافعة يرد

محمد صلاح

موقف محمد صلاح من اختبار "المنشطات"

الداخلية

تفاصيل القبض على رئيس تحرير مصر العربية

تفاصيل لقاء شريف إسماعيل برئيس البرلمان المغربي

الحياة السياسية

شريف إسماعيل والحبيب المالكي
شريف إسماعيل والحبيب المالكي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الحكومة تثبت سعر الدولار في الموازنة الجديدة

#

شريف إسماعيل يعود من ألمانيا بعد فحوصات طبية

#

البرلمان يعقد جلسة طارئة لبحث التعديل الوزارى

#

"إسماعيل" يخضع لعملية جراحية بألمانيا

النقابة

جمعية عمومية

دار الخدمات النقابية والعمالية

قانون التنظيمات النقابية

كشف  السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اللقاء الذي جمع بين المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي،  قائلا: "اللقاء يهدف لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وبعض الجوانب الاقتصادية وكيفية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة ليكون للبلدين لفتح أسواق جديدة مختلفة عن الأسواق التقليدية، وتم التطرق للتبادل التجاري بين البلدين وزيادة التعاون في هذا المجال.

وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الضيف المغربي بدأ اللقاء بتوجيه تهنئة رئيس المغرب للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري لفوزه بفترة رئاسية ثانية، لافتًا إلى أن مصر مهتمة بالتعرف على التجربة المغربية في مجال صناعة السيارات، ومصر أبدت استعدادها أن يكون هناك تعاون فيما يتعلق بمجال البنوك.

وتابع، أن الزيارة فرصة جيدة لدفعة جديدة في العلاقات بين البلدين، وتم الإتفاق على أن يكون هناك تبادل للوفود بين البلدين على مستوى المسئولين ورجال الأعمال.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في وداع صحيفة الحياة اللندنية .. تاريخ وذكريات

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

السنوات الأربع القادمة

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تتهمه باغتصابها تحت التهديد.. والتحريات تكشف مفاجآت
» ما لا تعرفه عن لعبة الحوت الأزرق القاتلة
» «عالم مصري» ..كرّمته "ناسا" بعد 1000 عام
» دبلوماسي: ليس في مصلحة إثيوبيا بناء سد لقطع المياه عن مصر
» سيدة تقتل زوجها بسبب "مصروف البيت"
» تفاصيل كارثية عن لعبة "الحوت الأزرق"
» الأهلي يكشف موعد عودة أزارو بعد الإصابة
» بلا ساقين ..يشارك أطفاله الخمسة في مسيرة العودة
» انتحار طالب فى المنوفية.. والسبب
» بلاغ يتهم حازم عبد العظيم بإهانة الرئيس
» اكتشاف علاج جديد للسرطان .. قد يُحدث صيحة بعالم الطب

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان