محافظ القليوبية يجب التصدي لمافيا المواد الغذائية الفاسدة

طالب اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية المسئولين بضرورة استمرار حملات متابعة الأغذية والمأكولات والأسماك التي يتم ترويجها بالأسواق خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم.

وأكد المحافظ أن أجهزة المحافظة نجحت في إحباط ترويج حوالي 5 طن فسيخ وأسماك فاسدة خلال الضربات الإستباقية لمافيا المواد الغذائية الفاسدة التي كانت تخطط لترويج هذه الكميات في الأسواق خلال شم النسيم مطالبا المواطنين بتوخي الحذر ومحاولة الابتعاد قدر الإمكان عن تناول الفسيخ والأسماك المملحة خلال هذه الفترة بعد التاكد من سلامتها صحيا وعدم تعرضها للتلف وقال المحافظ "خلوا بالكوا وأبتعدوا عن الفسيخ والرنجة الفاسدة

من جانبهم وجهت الأجهزة البيطرية والصحية بالقليوبية تحذيرا للمواطنين بضرورة توخي الحذر خلال تناول وجبات الفسيخ والرنجة والتاكد من سلامتها وحفظها بالثلاجات قبل الاكل بيومين واكل الخضروات والليمون معها لتقليل نسب السموم والتوجه لاقرب مستشفي في حالة ظهور اعراض التسمم او القيئ وارتفاع الحرارة مع ضرورة عدم تناول كبار السن ومرضي الامراضي المزمنة لهذه الأكلات

وكلف المحافظ رؤساء المدن والاحياء والوحدات المحلية بضرورة توخي الحذر والحيطة والمساعدة مع الاجهزة الامنية في تامين الكنائس خلال إحتفالات عيد القيامة المجيد ورفع كافة المخلفات بمحيط الكنائس والتأكد من تأمينها كاملا وشدد المحافظ علي ضرورة قيام مسئولي المدن والقري بالتأكد من فاعلية البوابات الإليكترونية لكشف المعادن وانها تعمل بكفاءة وليست هيكلية وانها متواجدة في محيط الكنيسة دون التأثير علي عمليات الدخول والخروج من البوابات الرئيسية.

وفي نفس السياق، عنف المحافظ ، مسئول وزارة الكهرباء؛ بسبب تقاعسه عن اكتمال المرحلة الثانية من مشروع نقل أبراج الضغط المتوسط التي تقع وسط الكتلة السكنية، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى فقط بتكلفة 6 ملايين قائلا: "كده بتضيعوا فلوسنا ".

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة والتي عقدت اليوم الاربعاء برئاسة المحافظ وحضور المهندس مصطفي عباس السكرتير العام للمحافظة والعميد نبيل عدلي وكيل مرور القليوبية