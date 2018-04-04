بأمر الداخلية..غلق 5 قنوات فضائية

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تمكنت شرطة المصنفات من ضبط 21 قضية إدارة مراكز تعليمية بدون ترخيص من الجهات المختصة و16 قضية مطبوعات تعليمية و146 قضية مطبوعات أدبية وثقافية و13 قضية مطبوعات متنوعة و133 منشأة تعمل بدون ترخيص.

وأغلقت أجهزة الأمن 5 قنوات فضائية بدون ترخيص وتم ضبط شركة إنتاج فنى بدون ترخيص وشركة تستخدم برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية و10 قضايا مصنفات سمعية وبصرية و3 شبكات توزيع قنوات فضائية مقابل اشتراك شهرى و367 قضية فى مجال جرائم البرمجيات و963 قضية عرض عام بالمقاهى وشبكات دش بدون ترخيص.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق وجار استمرار الحملات.


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