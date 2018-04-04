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5 تحديات أمام أبو شقة أهمها الرابع

الحياة السياسية

التهامى
التهامى

حنان حمدتو

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وضع طارق التهامى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، 5 تحديات أمام المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب الجديد بعد انتخابه  موضحا  أن الأزمة المالية الخانقة هى أولى التحديات، فالوفد الذى كان يتمتع بميزة الاستقلال المالى حتى عام 2010 لم يعد كذلك فى 2018 فأصبحت أوضاعه المالية فى حاجة إلى البحث عن وسائل دائمة لتمويل الإنفاق المستمر على أنشطة الحزب.

وأضاف التهامى خلال مقاله الذى نشر بالوفد تحت عنوان "5 تحديات تواجه أبو شقة" أن التحدى الثانى فى جريدة الوفد فيجب إعادتها إلى صدارة ترتيب الصحف، فهذه الصحيفة العريقة التى كانت ومازالت لسان الحزب، وذراعه القوية، وكانت مصدر تمويله الرئيسى، لكنها أصبحت تعانى مثل باقى الصحف من تراجع سوق الإعلانات الذى اهتز بشكل غير مسبوق منذ يناير 2011 .

وتابع مرددا:" يجب فرض التماسك بين جنبات الحزب ومواجهة أية خلافات داخلية، ولذلك يجب نسيان نتيجة انتخابات رئاسة الحزب، مع ضرورة الاستعانة بكل الكفاءات المتواجدة داخل الوفد , وكذلك الاستعداد للانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية  فخلال أقل من عام سيكون الوفد برئاسة «أبوشقة» مطالباً بخوض انتخابات المجالس المحلية، وهى الانتخابات التى تحتاج إلى ما يزيد على 50 ألف كادر محلى جاهز ومُدرب , فضلا عن ضرورة تحسين صورة الحزب فى الشارع السياسى من خلال مد جسور ثقة بين الجماهير والوفد عبر مواقف يشعر فيها المواطنون

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