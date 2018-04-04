محافظ القليوبية يكرم 10 أمهات مثاليات بديوان عام المحافظة

كرم اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اليوم 10 أمهات مثاليات على مستوي ديوان عام محافظة القليوبية وهم: نسرين عبد السلام بإدارة الحسابات، وعائشة إبراهيم عزب بإدارة الإستثمار، وناهد محمد درويش بإدارة الموارد البشرية، وعلية عبد الرحمن علي بإدارة الشئون الإدارية، وسعاد عبد الرحمن عبد الفتاح بإدارة المالية، وعزة جمعة محمد جمعة بإدارة رعاية العاملين، وناهد السيد صوابي بإدارة الشئون القانونية، و نادية عبد الفتاح إبراهيم بمكتب السكرتير العام، وسعاد عبد الفتاح عمر بإدارة الأمن، ومباركة عبد العزيز إبراهيم بمكتب أسر الشهداء.

وأكد محافظ القليوبية أن الاحتفال بالأم لا يكفى يوم فى السنة، ويجب أن يكون كل لحظة ولن يكفى ذلك لرد جزء مما قامت به الأم، وإن الله عز وجل وصانا بالوالدين، كما أكد رسوله الكريم على أهمية الأم ودورها العظيم تجاه أولادها، فبدونها لن تتكون الأمم، ويصبح هناك العلماء والقادة والمبتكرين فى كل مجال وكل التخصصات، فهى أول من يعطى الخطوة للأمام وتعزيز ثقتهم بأنفسهم لبدء مشوار حياتهم، والقدرة على العطاء، كما إنها من تغرس القيم والمبادئ والعادات الحميدة التى تؤسس البلاد وتبنى الامم .

وأضاف عشماوي، أن مصر هى الدولة الوحيدة التى تحتفل بها، وذلك نتيجة لتضحيات وعطاء بلا مثيل، فالأم المصرية لها طبيعة خاصة، وقوة نباهى بها العالم، فهى لا تكل ولا تمل من أداء دورها ، كما أنها تلبى نداء مصر، فالأم المصرية هى أفضل سيدات العالم.