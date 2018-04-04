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القليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد شم النسيم

قبلي وبحري

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

علي إسماعيل

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درجة

القليوبية

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أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية  رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة استعدادا لاستقبال أعياد شم النسيم حيث تقوم الأجهزة التنفيذية الآن من تجهيز الحدائق العامة بالقناطر الخيرية . .

وأعطى المحافظ التوجيهات للأمن بعمل خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات مخاطبا رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية في عملية التأمين ودفع فرق إنقاذ للمرور على النيل لتلافي حوادث الغرق .

 وكلف عشماوي مديرية التموين بعمل خطة تستهدف رفع درجة الاستعداد للعاملين بأجهزة الرقابة التموينية والتجارية بالمحافظة، للتأكد من وفرة السلع الرئيسية والمهمة، خاصة الخبز البلدي والأسماك الطازجة والمملحة، وذلك في إطار حرصها على توفير احتياجات المواطنين في شم النسيم وتشكيل لجنة فورية للتأكد من المنتجات المعروضة .

وفي مجال الصحة وجه عشماوي برفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بنطاق المحافظة وتوافر أمصال التسمم بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة وتفعيل المركز الطبي الموجود بحدائق القناطر .
وشدد على ضرورة رفع الإشغالات بالطرق العامة و الميادين و الحدائق و التأكد من زيادة كفاءة الإنارة في الطرق المؤدية إليها ومراجعة النظافة حولها  .


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