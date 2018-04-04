» 5 قرارات للقمة الثلاثية الروسية التركية الإيرانية

04 أبريل 2018 - 04:25 م

أكد البيان المشترك للقمة الثلاثية الروسية التركية الإيرانية، التي عقدت بأنقرة، دعم الدول الثلاث لسيادة ووحدة الأراضي السورية.

وقال البيان إن قادة الدول الثلاث يعتزمون الاستمرار في محاربة الإرهاب ويؤكدون أهمية فصل الإرهابيين عن المعارضة المسلحة.

وذكر البيان الختامي للقمة أن الرؤساء الثلاثة قالوا، اليوم الأربعاء، إنه يجب تهيئة الظروف لعودة السوريين النازحين إلى بلادهم، وأنه يجب التعاون لإحلال السلام والاستقرار في سوريا.

وأضاف البيان أن روسيا، وإيران، وتركيا واثقون من عدم وجود حل عسكري للنزاع في سوريا، وأن الحل ممكن فقط من خلال عملية سياسية.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء 3 أبريل، إلى أنقره في زيارة تستمر يومين، للمشاركة في مراسم إطلاق عملية بناء "محطة أكويو" النووية لتوليد الطاقة الكهربائية في تركيا، بالإضافة إلى إجراء مباحثات مع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني حسن روحاني.