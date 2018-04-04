تعديل حكومي يطيح بأربعة وزراء بالجزائر

04 أبريل 2018 - 04:43 م

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، تعديلا حكوميًا جزئيًا طال 4 وزارات، هي التجارة والسياحة والرياضة والعلاقات مع البرلمان، بتعيين وزراء جدد على رأسها.

وحسب بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الرسمية، تم تعيين "محمد حطاب" وزيرا للشباب والرياضة خلفا لـ"الهادي ولد علي" المستدعى لمهام أخرى، وتعيين "سعيد جلاب" وزيرا للتجارة خلفا لـ"محمد بن مرادي" المستدعى لمهام أخرى.

كما تم تعيين "عبد القادر بن مسعود" وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية خلفا لـ"حسن مرموري" المستدعى لمهام أخرى، وتعيين "محجوب بدة" وزيرا للعلاقات مع البرلمان خلفا لـ"طاهر خاوة" المستدعى لمهام أخرى.

وطال التعديل أحد أهم الحقائب الوزارية وهي التجارة، حيث غادر "بن مرادي" المنصب الذي شغله منذ أغسطس الماضي ليخلفه سعيد جلاب مدير التجارة الخارجية بالوزارة.