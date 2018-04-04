» رسميًا.. برج العرب يستضيف مباريات الأهلي الأفريقية

04 أبريل 2018 - 04:47 م

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، موافقة الجهات الأمنية على إقامة مباريات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الأفريقية على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، في محافظة الإسكندرية.

كما وافقت الجهات الأمنية علي حضور 15 ألف مشجع لمباريات الأهلى الأفريقية، وأرسل اتحاد الكرة خطابًا رسميًا إلى القلعة الحمراء بتحديد الملعب والجمهور.

ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي أحد أيام 4 أو 5 أو 6 مايو المقبل في أولى مباريات الأحمر بدور الـ16 ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكانت القرعة قد أوقعت الأهلى فى المجموعة الأولى مع كل من الترجى التونسى، وكمبالا سيتى الأوغندى، وتاونشيب رولرز البوتسوانى، ويستهل الأهلى منافسات دور الـ16 بمواجهة الترجى.



