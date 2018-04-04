«عبد العظيم» لـ«أبو تريكة»: احترس من العودة لمصر

04 أبريل 2018 - 04:56 م

وجه حازم عبد العظيم، الناشط السياسي، رسالة إلى نجم منتخب مصر والنادي الأهلي، طالبه فيها بأخذ الحيطة والحذر قبل اتخاذ قرار عودته إلى مصر.

وكتب "عبد العظيم"، عبر تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، "جميل يا بوتريكة.. ونفسنا ترجع #مصر.. لكن احترس ..ولا تأمن مكرهم وشرهم.. ربنا يحفظك".

وكان "أبو تريكة" قد كتب في تغريدة له صباح اليوم: "يقول الإمام الشافعي :من يظن إنه يسلم من كلام الناس فهو مجنون!.. قالوا عن الله ثالث ثلاثة وقالوا عن حبيبنا محمد ساحر ومجنون.. فما ظنك بمن هو دونهما؟!".

وأضاف "فكلام الناس مثل الصخور.. إمّا أن تحملها على ظهرك "فينكسر".. أو تبني بها برجاً تحت أقدامك فتعلو وتنتصر".



