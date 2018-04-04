أزمة «الشرق» تعود من جديد.. و«طلبة رضوان» أحدث الضحايا

04 أبريل 2018 - 04:57 م

لم تتوقف توابع الأزمة العاصفة التي ضربت فضائية "الشرق" - التي تبث من تركيا – قبل أسابيع وكادت تؤدي إلى وقف بثها تمامًا، بعد أن قرر الدكتور أيمن نور، رئيس القناة، أمس الأول، فصل محمد طلبة رضوان، مقدم برنامج "صباح الشرق".

وقالت مصادر بالقناة لـ "المصريون"، إن رضوان، دفع ثمن انحيازه لمواقف ومطالب العاملين بتحسين أوضاعهم المادية، مضيفةً: "هناك تربص وانتقام من المذيعين والفنيين الذين تبنوا مطالب تحسين الأجور، بعد فصل 10 معدين ومن قسم "السوشيال الميديا" خلال الأسابيع الثلاث الماضية، دون أن يحصلوا على مستحقاتهم المادية".

وأوضحت أنه في "هذا الإطار جرى التنكيل برضوان، والذي تم إحالته للتحقيق أمام أحد المحامين المنتمين لـ "الإخوان المسلمين"، ويدعى أحمد دحروج، ليقرر على إثر ذلك فصله، بدعوى عمله في أماكن أخرى على غير الحقيقة، حيث إنه لا يعمل سوى بقناة "الشرق"، ويظهر في فضائيات أخرى كضيف وليس كمذيع، وهو ما رد عليه بمذكرة فند فيها تلك الادعاءات".

واتهمت المصادر، قيادات "الإخوان" بتركيا بالانحياز لأيمن نور، والذي وصفته بأنه يمثل "الوجه الليبرالي الذي كان سيقوم بدور المنسق بين الجماعة وسامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، والمرشح الرئاسي المستبعد".

وأشارت المصادر إلى أن هناك توجهًا بتصفية كل من كان يؤيد المطالب بتحسين الأجور داخل قناة "الشرق" خلال الفترة المقبلة.

من جهته، قال محمد طلبة رضوان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه "بشكل شبه رسمي تم فصلي من قناة الشرق".

وأضاف أنه لم يكن يرد على التساؤلات خلال الفترة الماضية "لغاية ما أشوف آخرة المسرحية الهزلية دي إيه، قلت لكل زملائي ولكل من طلب مني الانتظار أنتي سأنتظر فقط لأنني أحترمهم وليس لأنني أحترم كذابا مثل أيمن نور، انتظرت تقديرًا لجهود من أحترمهم وها نحن أمام الفصل قبل الأخير من الملهاة"!

وتابع: "المفروض زي ما بلغوني انه فيه أخطاء فادحة حصلت في التحقيق معايا منها إن المحامي مكانش عنده أي فكرة عن تفاصيل الأزمة!!!!، وحكم بناء على لائحة وهمية طلعت بعد الأزمة عشان تستخدم في الإطاحة بالعاملين، وبناء عليه: معلش يا أستاذ طلبة حقك علينا بنعتذر لك، اكتب تظلم واحنا ننظر فيه ونجيب محامي تاني وتحقيق تاني ومذكرات تاني وتفاصيل كتيييييييييييييير، يكون فات 4 شهور كمان".

وأرجع مذيع "صباح الشرق" ما تعرض إلى وقوفه مع مطالب العاملين ذوي الرواتب المتدنية بتحسين أوضاعهم المادية، "أنا دخلت القصة دي كلها عشان الشباب اللي أيمن نور بيديهم رواتب أقل من اللي ليصرفه على الكلب بتاعه وبعدين يطلع على حسهم يطالب بحقوق الناس ويمثل ببراعة دور المناضل، والنَّاس الطيبين بكل أسف بيصدقوا، وتمسكت بوجودي في القناة لأني مقتنع أن القناة دي بتاعة الشباب وحملهم وقضيتهم مش الطفيليين من أثرياء (النظام)".

واستطرد: "الشباب يفصلون كل يوم وينكل بهم كل يوم وينتقم منهم أيمن نور بمنتهى الصلف والعجرفة عقابًا لهم على تجرؤهم للمطالبة بمنتهى الأدب بحقوقهم، ثم يظهر على تويتر في اليوم نفسه يكتب آيات وأحاديث وحكم صوفية في التسامح والقلب الطيب الحنين. ..... فما الذي سيضيفه تحقيق آخر طرفه الآخر منافق بهذا المستوى لي أو لهؤلاء؟".

واعتبر أن "القيمة الحقيقية الآن هو أن يعرف الناس حقيقة ما حدث بعد أن تواطئنا جميعا - وأنا أوّلكم - على حرمانهم من حق المعرفة تحت دعاوى الحفاظ على صورة المعارضة بالخارج،، وكم من الجرائم مرت تحت هذه اللافتة المضللة".

وقال إنه سيقوم في تمام الثامنة مساء (بتوقيت مصر) بعمل بث مباشر عبر صفحته، "وسأخبر الناس بكل شيء، انتظروني".