«جبريل» لـ«الأمم المتحدة»: تبًا لكم

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الشيخ محمد جبريل
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أفغانستان

استشهاد

غارة

محمد جبريل

أبدى الشيخ محمد جبريل حزنه الشديد على استشهاد أكثر من مائة طفل أفغانستاني إثر استهداف مدرسة أطفال من قبل الطيران الأفغاني أثناء تكريم الأطفال حفظة القرآن الكريم.

وكتب «جبريل» عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» :« حزنت لقصف 150 طفل من حفظة القرآن فى أفغانستان ، فأين حقوق الإنسان يامنظمة الأمم ؟ تبا لكم ، اللهم اقبلهم فى الشهداء وأحسبهم كذلك وولدان مخلدون عند ربهم يرزقون ، اللهم جمل ذويهم بالصبر والرضا واجمعهم بهم فى الفردوس الأعلى من الجنة ، وحسبنا الله وكفى فى كل من يؤذى الاسلام والمسلمين».

وأسفرت غارة استهدفت مدرسة قرآنية قرب قندوز بشمال شرق أفغانستان نفذتها مروحيات الجيش الأفغاني الاثنين عن مئة شهيد على الأقل بين قتيل وجريح.

وأفاد مصدران أمنيان الثلاثاء طالبين عدم الكشف عن هويتهما – حسب فرانس 24- عن سقوط "59 قتيلا بينهم عدد كبير من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عاما و57 جريحا". وقال المصدران أن بين القتلى قادة من طالبان كانوا في المبنى في منطقة داشتي أرشي في ولاية قندوز.

وقعت الغارة منتصف النهار خلال حفل تسليم شهادات نهاية السنة في الإقليم الذي تسيطر حركة طالبان على قسم كبير منه. وشارك المئات في حفل التخريج.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في كابول وحيد مجروح الثلاثاء إن "57 مدنيا (جريحا) بينهم أطفال ومسنون نقلوا إلى مستشفى ولاية قندوز وكذلك خمسة قتلى".

وقال مصدر أمني إن طالبان "لا ينقلون عوما ضحاياهم إلى مستشفى حكومي"، وأن مستشفى قندوز يبعد عشرات الكيلومترات من داشتي أرشي.


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