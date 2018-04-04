» نص رسالة تريزيجيه لـ«محمد صلاح»

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

حرص محمود حسن «تريزيجيه»، صانع ألعاب فريق قاسم باشا التركي، على دعم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، قبل مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، مساء اليوم، في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر «تريزيجيه»، صورة له مع «صلاح» على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، معلقًا «أفضل لاعب في العالم مو صلاح حظًا سعيدًا اليوم.. فخر بلادي».

تجدر الإشارة إلى أن فريق ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح، سيستضيف مانشستر سيتي في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا في لقاء يقام على ملعب انفيلد في التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة، الليلة.

ويبحث صلاح وزملاؤه عن تحقيق الفوز باللقاء وتكرار الفوز الاستثنائي أمام السيتي في مباراة الدوري بنتيجة 4 أهداف مقابل ثلاثة من أجل الاقتراب من التأهل للدور نصف النهائي.



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