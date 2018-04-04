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في عهد «تواضروس».. الكنيسة تتساهل في السفر إلى القدس

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البابا تواضروس
البابا تواضروس

وكالات

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القدس

الكنيسة

تواضروس

عيد القيامة

قالت صحيفة "الحياة"، إن الكنيسة المصرية في عهد البابا تواضروس الثاني، أصبحت متساهلة في سفر المسيحيين إلى مدينة القدس المحتلة للاحتفال بـ"عيد القيامة"، وهو الأمر الذي كان محظورًا منذ احتلال المدينة عام 1967.

ولفتت الصحيفة، في تقير لها، إلى تزايد الأقباط المصريين الراغبين في الحج إلى القدس، هذا العام، عقب تغاضي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن معاقبة مخالفي قرار منع السفر إلى القدس، حيث انطلقت من مطار القاهرة عدة رحلات لنقل المسيحيين إلى مطار "بن غوريون" في تل أبيب ومنه إلى المدينة المقدسة.

ويوم الجمعة الماضي، بدأ سفر المسيحيين المصريين إلى القدس على متن طائرات شركة "إر سينا" التابعة لـ"مصر للطيران"، وسط إجراءات أمنية مشددة، وأقلعت خلال اليومين الماضيين 4 رحلات أقلت حوالى ألف مُسافر إلى المدينة المقدسة..

وقال مستشار الكنيسة القبطية رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، المحامي نجيب جبرائيل، إن شركات السياحة ستنظم هذا العام سفر 7 آلاف مسيحي إلى القدس، مبررًا القرار بـ"الحفاظ على هوية المدينة"، وترسيخ الوجود المسيحي فيها».

وكان بابا الأقباط الراحل شنودة الثالث، يرفض السفر إلى المدينة المُقدسة طالما تحت الاحتلال، ووقع عقوبات كنسية على مخالفي هذا القرار، بلغت حد رفض دخول الكنيسة في بعض الأوقات.

وقرر البابا الراحل كيريلس السادس حظر سفر المسيحيين إلى القدس فور احتلالها عام 1967، وهو القرار الذي طبقه بصرامة شنودة، حتى أنه رفض السفر بصحبة الرئيس الراحل أنور السادات عام 1977، ما وتّر العلاقات بينهما.

واستدركت الصحيفة: "لكن البابا تواضروس الثاني» تساهل في مسألة تطبيق العقوبات على مخالفي قرار حظر السفر إلى القدس، وبقي الأمر في حدود التغاضي عن سفر مزدوجي الجنسية ومن تخطوا الخمسين عاماً، كما سُمح للشركات التي تنظم الرحلات الدينية بنشر إعلاناتها داخل الكنائس المصرية عن رحلة إلى القدس لأول مرة منذ عقود.

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