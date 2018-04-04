السعودية ترفع الحظر عن منتجات زراعية مصرية

04 أبريل 2018 - 05:28 م

أعلن الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، عن تلقيه خطابًا رسميًا من السلطات السعودية، منذ قليل، برفع الحظر من قبل سلطات الحجر الزراعي السعودي على صادرات الفراولة والفلفل المصرى.

وأكد "العطار"، أن القرار جاء بعد إطلاع سلطات الحجر السعودي على تطبيق المنظومة الجديدة خلال الزيارة الأخيرة للوفد المصرى، وفقا للاشتراطات الأوروبية والحدود المعتمدة لمتبقيات المبيدات "ومعايير منظمة الكودكس"، لرفع جودة المنتجات الزراعية المصرية سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير.



