«صلاح» مطلوب في برشلونة بفرمان من «ميسي»

04 أبريل 2018 - 06:04 م

طلب ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، من إدارة ناديه، بالتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع "دون بالون" الإسباني، إلى اهتمام ليونيل ميسي نجم برشلونة في التعاقد مع الفرعون المصري وإدخال عثمان ديمبلي الوافد الجديد ضمن الصفقة.

وذكر الموقع، أن النجم الأرجنتيني ميسي هداف برشلونة الإسباني يريد التعاقد مع صلاح الصيف المقبل رغم انتشار تقارير عن انتهاء اتفاق الفريق الكتالوني مع أنطوان جريزمان صانع ألعاب أتليتكو مدريد.

وأشار إلى عدم رغبة الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز في التعاقد مع جريزمان من أتليتكو مدريد، ويريد النجم الارجنتيني ضم محمد صلاح وطالب أن تشمل الصفقة انتقال عثمان ديمبلي إلى ليفربول لتقليل ثمن الصفقة المتوقع لها أرقام قياسية.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن ليفربول لن يتخلى عن صلاح بأقل من 200 مليون يورو، ويستطيع برشلونة الحصول علي خدمات "صلاح" بدفع نصف المبلغ الخيالي والتخلي عن ديمبلي.