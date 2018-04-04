04 أبريل 2018 - 07:30 م

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن معلومات بقرب إقالة الكاتب الصحفي محمد السيد الصالح، من رئاسة تحرير صحيفة "المصري اليوم"، بعد تناول الصحيفة، أخبارًا وصفها بـ"المغلوطة"، عن انتخابات رئاسة الجمهورية التي أُجريت قبل أيام.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten" اليوم، الأربعاء، أن صحيفة "المصري اليوم" لها تاريخ في الإعلام، ويجب أن "تطهر وتقف على حيلها"، حسب قوله.

وأشار إلى أن لديه معلومات عن إقالة رئيس تحرير "المصري اليوم" خلال ساعات، لافتًا إلى أن هناك أسماءً كثيرة متداولة لتولي المنصب من بين الصحفيين البارزين الوطنيين المتواجدين بالجريدة، كما هناك أنباء عن عودة الكاتب الصحفي مجدي الجلاد؛ لإنقاذ الجريدة.



