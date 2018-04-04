» اليونان ترسل آلاف الجنود نحو الحدود مع تركيا

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أعلن وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس اليوم، الأربعاء، عن إرسال سبعة آلاف جندي إلى الجزر اليونانية ببحر إيجة والمنطقة الحدودية الشمالية الشرقية مع تركيا وسط توتر في العلاقات بين البلدين.

وتعهد "كامينوس" أثناء حضوره تدريب لقوات الجيش بجزيرة إيكاريا بشرق البلاد بأن اليونانيين سيواجهون تركيا متحدين إذا تعدت على شبر من أراضيها، وذلك حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

يذكر أن رئيس الوزراء اليوناني أليكسس تسيبراس قد قال "إن تركيا أصبحت مؤخرا أكثر استفزازية وتعمل على تفاقم الوضع على كل الجبهات، مطالبا السلطات بإبداء بادرة حسن نوايا عبر الإفراج عن الجنديين اليونانيين الاثنين المحتجزين هناك منذ ما يزيد عن شهر لعبورهما الحدود بين البلدين".

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