البحيرة.. شركات تجارية تقف وراء الملاعب العشوائية

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تشهد جميع القرى والمدن بمحافظة البحيرة، ظاهرة تبوير الأراضى الزراعية وإنشاء ملاعب عشوائية لكرة القدم للشباب, وأصبح إقامة الملاعب الخاصة واقعًا لا يمكن تجاهله فى كل القرى، وتنتشر كما تنتشر النار فى الهشيم ليقضى على أجود الأراضى الزراعية الخصبة فى المحافظة.

فى البداية يقول رضا سلمان- أحد الأهالى - إن تلك الظاهرة انتشرت مؤخراً فى جميع قرى البحيرة, ما أدى إلى تبوير آلاف من الأفدنة من الأراضى الزراعية لإنشاء ملاعب عشوائية للشباب, مقابل تأجيرها بالساعة أو بالمباراة أو بالدورة, ما يدر دخلاً كثير يومياً على أصحاب تلك الأراضى. 

وأضاف جمعة إبراهيم "أحد المزارعين" أن أغلبية الفلاحين يلجأون إلى تبوير الأرض الزراعية وإنشاء ملاعب عشوائية للشباب لكرة القدم, لافتًا إلى أنه تتم زراعة الأرض سنة كاملة بأى من المحاصيل الزراعية وفى النهاية لا يتم الحصول على أى تكاليف تم إنفاقها, ما دفع الفلاحين إلى تبوير الأرض لعمل ملاعب عشوائية.

وأوضح، أن الملاعب العشوائية أصبح لها شركات متخصصة لتغطية الأرض بالنجيل الصناعى وإقامة غرف خلع الملابس والإضاءة وغيره، حيث ترك الفلاحون مهنتهم، واتجهوا إلى إقامة الملاعب فالمكسب يفوق الخيال ويصل صافى الربح شهريًا إلى 25 ألف جنيه بأقل مجهود وفى أقصر وقت.

من جانبه أكد أحد مالكى الملاعب الصناعية - رفض ذكر اسمه- أننى كنت امتهن الزراعة، ولكن فى ظل ارتفاع أعباء المعيشة وارتفاع أسعار الأسمدة لم تعد الزراعة تحقق أى عائد للمزارع وتحولت إلى عبء على كاهل المزارعين، الأمر الذى دفعنى لتبوير قطعة الأرض لإقامة ملعب صناعى عليها.

فيما برر وائل سعيد أحد الشباب الداعم للفكرة، أن إنشاء الملاعب الرياضية للشباب فى القرى النائية والبعيدة عن المراكز فكرة ممتازة, حيث يخرج الشباب طاقته فى لعب كرة القدم وسط الأهل والأقارب بدلاً من أن يتحول الشباب إلى تعاطى المخدرات والإدمان وإخراج طاقته فى الأشياء السلبية.

من جانبه صرح صابر الدالى، أحد مسئولى التعديات بأننا نقوم بإزالة أى ملعب تم بناؤه على الأراضى الزراعية مثله كأى منزل عشوائى بدون تصريح.





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