» 18 أبريل.. أول عرض سينمائي في السعودية

04 أبريل 2018 - 09:00 م

منحت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، اليوم، أول رخصة تشغيل دار عرض سينمائي لشركة "أيه إم سي" التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا لها.

وسيسمح هذا الترخيص للشركة الرائدة في هذا القطاع، التي تعد أكبر شركة تشغيل دور عرض سينمائي في العالم بتشغيل دور العرض السينمائي في المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن "أيه إم سي" تخطط لافتتاح أول دار عرض سينمائي جديدة في العاصمة السعودية الرياض في 18 أبريل.

وكانت الشركة قد وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة في نوفمبر 2017 بهدف بحث فرص التعاون التجارية الممكنة.

ومن المتوقع أن تشكل المملكة، التي يفوق عدد سكانها 32 مليون نسمة، أغلبهم دون سن الثلاثين، أكبر سوق في المنطقة لزوار دور العرض السينمائي.

ومن المنتظر أن يتم افتتاح نحو 350 دار عرض سينمائي تضم أكثر من 2500 شاشة بحلول عام 2030

وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد، أن منح هذه الرخصة الأولى يتيح فرصاً استثمارية مهمة لمشغلي دور العرض السينمائي، لافتاً الانتباه إلى أن السوق السعودية كبيرة، ومعظم سكان المملكة دون سن الثلاثين، وهم يتوقون لمشاهدة الأفلام المفضلة لديهم في وطنهم.

وأضاف أن من أهداف رؤية المملكة 2030 تحسين جودة الحياة من خلال توفير فرص ترفيه إضافية، مشيرًا إلى أن افتتاح دور السينما سيساعد في دعم الاقتصاد المحلي من خلال الاحتفاظ بالإنفاق الأسري محليًا بالإضافة إلى المساهمة في إيجاد فرص عمل جديدة في المملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "إيه إم سي" آدم أرون، إن شركته تتابع بإعجاب كبير حركة الإبداع الكامنة في مشاريع التطوير في المملكةً الرامية لافتتاح قطاعات اقتصادية جديدة، ونشعر بحماس أكبر بفضل الترحيب الذي تلقيناه من وزارة الثقافة والإعلام ومن صندوق الاستثمارات العامة ومن كافة المؤسسات السعودية والأفراد الذين تواصلنا معهم.

وأعرب آدم عن تطلع الشركة إلى تقديم خدمات ترفيه تمكن الجميع من قضاء أوقات ممتعة بدور عرض سينمائي عالمية المستوى في مختلف أنحاء المملكة.