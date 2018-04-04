بالصور.. المصباح المضيء يعيد الأمل لطفل ومسن بإحدى قرى المنيا

04 أبريل 2018 - 09:38 م

«أحمد ربيع وعمى محمد عبد العزيز» عاد لهما الأمل بعد أن فقداه في العودة للحياة مرة أخرى؛ الأول طفل لا يتعدى عمره 8 سنوات فقد عينيه والثانى يعيش فى منزل بالطوب اللبن منذ سنوات طويلة حتى قارب على سن السبعين بقرية الشيخ عيسى بمركز المنيا.

وشاء القدر أن تعود الحياة إليهما مرة أخرى بعد أن طرقت جمعية المصباح المضىء ضمن برنامج المهمشين والفقراء أبوابهما وبناء منزل لثانى وإجراء علمية القرنية للثانى.

وقالت المهندسة جيهان ريحان، رئيس مجلس إدارة "الجمعية"، إن الجمعية تكفلت ببناء منزل عمى محمد عبد العزيز ضمن 40 منزلا تم بناؤها بمحافظة المنيا والأول تم إجراء عملية جراحية لعينيه وذلك ضمن ألف و 200 أسرة تكفلهم الجمعية بإعانات شهرية، وتتكفل بعلاج المريض منهم سواء للأمراض المُزمنة، أو الطارئة، أو العمليات الجراحية، مشيرة إلى استضافتها أصحاب المنازل الأربعة وأسرهم، داخل منازل بديله أثناء عملية إعادة البناء والذي من المتوقع الانتهاء منهم خلال قرابة الشهر الواحد.

وأضافت "ريحان"، إن "الجمعية" منذ نهاية 2016 وحتى الآن، انتهت من إعادة بناء 40 منزلًا من أصل 100 منزل كمرحله أولى، ويتم حاليا تجهيز 50 عروسة من الأيتام وأبناء الأسر التي تكفلها الجمعية في المنيا بالأجهزة الكهربائية، وزفافهم في حفل جماعي تُقيمه "الجمعية" خلال عقب أيام عيد الفطر المُبارك.

وافتتحت "الجمعية"، خلال شهر فبراير الماضي، محطة تحلية مياه الروضة في قرية أبو يعقوب، داخل مركز المنيا بتكلفة 150 ألف جنيه، بطاقة 15 إلف لتر يوميًا، بناءًا على طلب الأهالي بسبب تفشي أمراض الفشل الكلوي، وسوء حالة مياه الشرب؛ لتخدم 25 ألف نسمة من أهالي قرى "أبو يعقوب، والشيخ عبد الرازق، وعُقيلة سعد، والعبيد، ومنشية الذهب القبلية".

وأكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية، على إقامتها حفلها السنوي الخاص بـ"يوم اليتيم"، بحضور 150 من الأيتام ترعاهم الجمعية.