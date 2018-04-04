» والد منتحرة «يوتيوب»: حذرت الشرطة مسبقًا

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نسيم أقدم
نسيم أقدم

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يوتيوب

انتحار

اطلاق نار

نسيم أقدم

قال والد نسيم أقدم، المشتبه بها في إطلاق النار على مقر شركة يوتيوب قبل انتحارها، إنها كانت غاضبة من منصة الفيديو الشهيرة، وتعتقد أن هناك تمييزًا ضدها، مشيرًا إلى أنها كانت مفقودة لعدة أيام قبل أن تظهر في العملية الأخيرة.

وبحسب تقارير فإن إسماعيل أقدم، أبلغ مسئولي إنفاذ القانون في منطقة سان دييغو يوم الاثنين، عن قلقه بشأن شكاوى ابنته اتجاه موقع يوتيوب، بحسب ما ذكرت شبكة CBS News .

ويعيش أقدم في سان دييجو، وذكر أن ابنته أبلغت الأسرة بأنها غاضبة من يوتيوب، بحسب صحيفة سان خوسيه ميركوري نيوز المحلية في كاليفورنيا.

وقالت الصحيفة إنها عبّرت عن "كراهيتها" للشركة وتعتقد أن المنصة تمارس التمييز ضدها.

وقال والد نسيم إن مسؤولي إنفاذ القانون اتصلوا به فيما بعد، وقالوا إنهم عثروا على ابنته تنام داخل سيارتها في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، على بعد 30 ميلًا إلى الجنوب الشرقي من مقر يوتيوب في سان برونو.

وقال الرجل إنه أخبر الشرطة أن ابنته ربما تسافر إلى مكاتب الشركة.

وأكدت المتحدثة باسم شرطة ماونتن فيو، كاتي نيلسون، لوكالة ميركوري نيوز أن "الضباط اتصلوا بالمرأة بعد أن اتضح أن لوحة ترخيص سيارتها متطابقة مع بلاغ بشخص مفقود من جنوب كاليفورنيا".

وسبق لأقدم أن انتقدت في وقت سابق تحرك يوتيوب بإلغاء وإعادة تصنيف قنوات معينة، المسألة التي تعتقد تحديداً أنها تسببت في انخفاض في نسبة المشاهدة على مقاطع الفيديو التابعة لها.

وذكر موقع إلكتروني يبدو أنه مرتبط بحسابها على إنستجرام، "أنه لا توجد فرص نمو متكافئة على موقع يوتيوب أو أي موقع آخر لمشاركة الفيديو، وستنمو قناتك إذا أرادوا ذلك".

وفي مساء الثلاثاء، تم تعطيل العديد من حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك قنواتها على YouTube .



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