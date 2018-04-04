أديب: "غلطة عمري لما قولت ما أعرفش أحمد خالد توفيق"

04 أبريل 2018 - 11:15 م

استنكر الإعلامي عمرو أديب، الهجوم الذي تعرض له عبر مواقع التواصل الاجتماعي اثر تصريحاته بانه لايعرف الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق ، قائلا:" غلطة عمري لما قولت معرفوش".

وقال أديب خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e ": " لو كنت أعرف الكاتب احمد خالد توفيق ما كنتش هقرأ ليه، لأنه مش النوع اللي ممكن أقرأ ليه".

وتابع:" غلطة عمري لما قولت ما أعرفوش، وتم مهجمتي، واتقال لي إزاي إنت إعلامي ومثقف وما تعرفوش".

يذكر أن الدكتور أحمد خالد توفيق، رحل عن عالمنا، مساء الاثنين، إثر أزمة صحية، عن عمر ناهز الـ55 عاما، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، الثلاثاء، من مسجد السلام فى طنطا.