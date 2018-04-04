» برشلونة يضع قدمًا في نصف نهائي أبطال أوروبا

04 أبريل 2018 - 11:15 م

وضع فريق برشلونة الإسباني، يوم الأربعاء، قدمًا له في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتمكن برشلونة من اكتساح ضيفه روما الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الذهاب لربع نهائي البطولة القارية.



وللتأهل إلى المربع الذهبي، يكفي برشلونة الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق أقل من 3 أهداف أو بخسارة بفارق ثلاثة أهداف بشرط أن تكون أكثر من 4-1 في لقاء الإياب الذي سيقام في العاصمة الإيطالية الأسبوع المقبل.



لم يقدم الفريقان أداءً قويًا خلال الشوط الأول، وتمكن برشلونة من التقدم بهدف عن طريق دانييلي دي روسي لاعب روما بالخطأ في مرماه في الدقيقة 38.



وفي الشوط الثاني، استعرض أصحاب الأرض على الضيوف، ليضيفوا الهدفين الثاني والثالث عن طريق اليوناني كوستاس مانولاس لاعب روما بالخطأ في مرماه وجيرارد بيكيه في الدقيقتين 55 و59.

